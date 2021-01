Dette må du tenke på når det gjelder hunden din og kulden

Nyheter

De nærmeste dagene er det meldt lave temperaturer med rundt 15 minusgrader flere dager, og på det kaldeste opp mot 20 minus. For oss mennesker er det lett å vite hvordan vi best kan kle oss for å holde kulden ute, men de firbeinte har ingen mulighet til å si ifra om hvordan de opplever å oppholde seg ute når temperaturen når et tosifret antall minusgrader.