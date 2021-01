- Jeg har alltid fire-fem bøker på nattbordet

Nyheter

Navn: Ellinor Bergli Bustad

Bor: Viggja

Jobber med: Lærer ved Skaun ungdomsskole, som for tiden har et års permisjon. Jobber for tiden med kunst

Hva gjør du akkurat nå?

- Nå hadde jeg tenkt meg ut for å måke snø. Jeg har vært inne og holdt på med noe kreativt. Når jeg først setter meg ned og starter på, så går tiden gjerne veldig fort.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Åh, det er nesten så har glemt hvordan det er å ha venner på besøk. Det kommer helt an på situasjonen. Er det en festlig eller høytidelig anledning, er jeg glad i å servere elggryte. Er det mer uhøytidelig, blir det gjerne en pai med en god salat til.

Hvor drar du helst på ferie?

- Jeg er veldig heimekjær. Vi har hytte i Bustadmarka og hus på Frøya. Dette er fine feriemål, så dit drar jeg gjerne. Min mor kommer fra Frøya, det er derfor jeg har tatt over hus der. Det er klart det er godt med sol og varme, også, men vi er ikke så utprega sydenfarere.

Hva leser du?

- Det er så mye at det går ikke an å begynne å ramse opp. Jeg har stort sett fire-fem bøker på nattbordet hele tiden. Jeg er altetende, og er veldig glad i både klassikere, krimbøker og andre ting. Jeg prøver få med meg det nye som kommer. Nå har jeg akkurat lest ferdig Tore Renbergs nye bok «Tollak til Ingeborg».

Hvorfor bor du der du bor?

- Jeg synes egentlig at Viggja har alt. Det er en fin og trivelig plass å bo, med kort vei til arbeid, butikker og kulturliv. Og så synes jeg at det er trivelige folk her. I tillegg har jeg mine nærmeste rundt meg her, både foreldre, unger og svigermor bor ikke langt unna. Det savna jeg, da jeg bodde på Østlandet i en periode.

Hva gjør du på fritida?

- Nå synes jeg jo at jeg bare har fritid. Jeg bruker mye tid på å tegne, male og lese. I tillegg prøver jeg å være flink til å komme meg ut i marka, men jeg burde nok blitt enda flinkere til det. Jeg er mye sammen med unger og barnebarn.

Din favorittpolitiker?

- Jeg vil kanskje heller si en type politiker, enn et spesielt navn. Jeg er glad i politikere som er reflekterte, som er opptatt av å favne alle og som klarer å se at en sak har forskjellige sider. Jeg kan godt synes at en politiker kan være god og dedikert, selv om vi ikke nødvendigvis er enig i alt.

Hva opptar deg for tida?

- Lokal politikk. Jeg sitter jo i formannskapet og vi har en del utfordringer for tiden. Å skulle ha ansvar for å ta beslutninger om å legge bånd på befolkningen i forbindelse med koronaen, det er rett og slett vanskelig. Jeg vet at folk sliter med både ensomhet og med økonomien. Du skal tenke på liv og helse, men samtidig er liv og helse mer enn bare koronaviruset. Så å sitte og si til folk at «beklager, men du må holde deg hjemme», det er vanskelig.

Hvordan holder du deg i form?

- Altfor lite. Jeg er nok en av dem som har holdt meg alt for mye i ro, etter vi fikk beskjed om å holde oss hjemme. Det er viktig å komme seg litt ut, men for min del blir det mest i barnebarntempo, og da blir det mer friskluft enn trim. Jeg er liker å gå på tur i marka og jeg er glad i å svømme. Før koronaen kom, var jeg mye i bassenget.

Ditt favoritt turmål?

- Som sagt så synes jeg det er veldig fint å gå i Bustadmarka, hvor vi har hytte. Men jeg trives nok aller best i åpent landskap, ute på sjøen. Å ta båten utover øyrekka til Halten, det er aldeles nydelig.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

- Nei, nå begynner jeg vel å bli såpass voksen at jeg har fått gjort det meste. Min drøm er egentlig at jeg og mine skal få beholde den gode helsa og fortsette å leve livet som vi gjør. Før har jeg kanskje hatt en drøm om få være kreativ, men den har jeg nå fått oppfylt, da jeg har vært med på kunstutstillinger og slike ting.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Det hadde vært uaktuelt å reise uten familien, og i hvert fall uten kailln. Men jeg kunne tenkt meg å reise til Frankrike eller Italia, og kanskje enda mer til Irland. Hadde vi reist dit, hadde jeg nok savna resten av familien og den friheten og nettverket vi har i Norge.