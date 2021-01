Nyheter

For en drøy uke siden kom meldinga om at i løpet av 24 timer, hadde ti innbyggere testa positivt på koronaviruset. Det førte til at nesten to hundre personer ble satt i karantene. To elever ved Buvik skole var smitta, og flere skoletrinn, barnehage og voksenopplæringa i Børsa ble berørt.