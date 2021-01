Nyheter

«Det var/er av meget stor verdi for oss at Røde kors og de frivillige som meldte seg, bidro i en krevende tid. De bidro til at vi fikk på plass ekstra ressurser som hjalp oss da det var utfordringer på mange fronter.»

Ola Øie, ordfører i Rennebu

«Vi er uendelig takknemlig for alle de som stilte seg til disposisjon i en svært vanskelig situasjon for kommunen. Det er svært tilfredsstillende og betryggende å oppleve slik dugnadsånd.»

Per Øivind Sundell, kommunedirektør i Rennebu