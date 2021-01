Nyheter

ST har i en serie artikler skrevet om ulovlig skrens- og isbanekjøring i Skaun. I den forbindelse uttrykte bil- og motormiljøet i Skaun ønsket om at kommunen skulle legge til rette for at for eksempel kjøring på isbelagt innsjøer, kunne foregå under ordnete og lovlige forhold, noe ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) lovte å se på.