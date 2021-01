Nyheter

Ole Ledahl, styreleder i Nordlandet grendelag i Aure, er enig i at innbyggerne allerede nå i høst må si ja eller nei til en overføring til Trøndelag. Ledahl er første vara i kommunestyret for den tverrpolitiske Nordmørslista, og de har støttet forslaget om at målsettingen for ei folkeavstemning er å gjennomføre den i forbindelse med høstens stortingsvalg.