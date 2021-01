Planlegger massevaksinasjon av 2000 personer i februar: - Vi har en bønn til innbyggerne

Nyheter

FHI har via Statsforvalteren informert om at det er sannsynlig at vaksinen fra AstraZeneca blir godkjent i slutten av januar. Leveransene kan komme allerede i første halvdel av februar, og det kan bli aktuelt å sende så ut mye som 1,12 millioner doser nasjonalt over få uker. FHI har ikke fått bekreftet dato for levering av AstraZeneca-vaksinen, men er i gang med planlegging for mottak, lagring og distribusjon.