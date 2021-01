Kanontilstander i skiløypa

Nyheter

Det er en jevn trafikk av biler etter den snødekte Vesseseterveien ved Kyrksæterøra. Den slynger seg langs grantrær dekt av et tjukt lag med snø, og målet for de aller fleste er Hemne Skisenter, som ligger rundt fire kilometer fra sentrum. Der har det i lange tider vært gode forhold for de som vil prøve skiferdighetene, men kanskje aldri så gode som nå. Leder i skiavdelinga, Siv Sødal, jubler av glede.