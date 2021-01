Med matkasse i den ene handa og husleieøkning i den andre

Nyheter

Overskriften kan bli en realitet for flere når Orkland kommune hever husleien i kommunale boliger til «gjengs leie», det vil si markedsverdi.

Mange som bor i kommunal bolig har en økonomi som de fleste ikke kjenner seg igjen i. En minstepensjon er på brutto kr. 17 450. Det samme er arbeidsavklaringspenger på laveste sats. Det er det mange som har.

Bostøtte

Leier du kommunal bolig med ett soverom, er normalleien på ca kr. 7500. Staten gir kr. 2900 i bostøtte, inntil husleie på kr. 5706. Husleie ut over kr. 5706 gir ikke økning i bostøtten. Dvs. når kommunen nå vil øke husleien for noen, tas dette direkte av penger til livsopphold. Enda verre er det for enslige med barn. Normalleien for leilighet med to eller tre soverom er kr. 9500. Øvre husleie som gir bostøtte er kr. 7503. En økning av husleien vil gå direkte på bekostning av husstandens midler til livsopphold.

En økning av husleien kan gi konsekvenser. Det kan føre til at leietaker må søke om økonomisk sosialhjelp. Da flyttes penger fra ett kommunalt budsjett til et annet. Dette påfører kommunen kostnader gjennom personalressurs til saksbehandling. Og ikke minst, det rører ved leietakers verdighet.

Ved økt husleie velger noen å se etter private leieforhold med lavere husleie. Det finnes, men ofte med en standard som gir dårlig inneklima. Helsemessige ulemper kan bli resultatet. Gevinsten med lavere husleie går ofte til økt kostnad til oppvarming, uten at det er kalkulert med det. Barn må i verste fall endre skolekrets eller barnehage, forlate venner og må finne nye.

Boveiledning

Selv møter jeg ofte personer med ulike utfordringer, og ofte med en vanskelig økonomi. Utgangspunktet for et godt voksenliv varierer. Enkelte må faktisk lære seg å bo, de har ikke lært det hjemme. I kommunal bolig tilbyr kommunen boveiledning, men ikke i private leieforhold. Mange unge og voksne lever med bekymringer. Et usikkert leieforhold kan lett føre til behov for ytterligere behov for kommunale tjenester.

Formannskapet i Orkland ønsker at husleie settes til «gjengs leie» ved skifte av leietaker, vedlikehold og fornyelse av leiekontrakt etter tre år. Husleien kan da få en økning, større enn inntektsøkning med et resultat som gir færre midler til livsopphold.

Stabilitet mot matkasse

I løpet av få måneder skal en boligpolitisk handlingsplan utarbeides for politisk behandling.

Småbylista, Rødt og MDG fremmet forslag i formannskapet 20. januar om å avvente husleieregulering til etter vedtatt plan. Nevnte partier ønsker en bred behandling av planen, der både økonomi, helsemessige forhold og barns oppvekstkår blir belyst.

Det er trist å registrere at Ap, KrF, Pensjonistpartiet og Sp nok en gang svikter de vanskeligstilte i vår kommune. Saken skal behandles i kommunestyret 27. januar. Det er å håpe at kommunestyret ser annerledes på saken enn formannskapet.

Stabilitet i økonomi og boforhold året gjennom, vil ha en større verdi enn en matkasse til jul.

Knut Even Wormdal, Småbylista