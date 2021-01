ST beklager facebookmelding

Nyheter

ST vil på det sterkeste beklage ei facebookmelding som ble postet fra en av avisas medarbeidere i forrige uke. Meldinga inneholdt nedsettende omtale av en handelsaktør i Orkdalsveien.

Medarbeideren, som representerer den redaksjonelle ledelsen i avishuset, mottok mandag morgen et facebookinnlegg fra en venn, som beskrev at innehaverne av den aktuelle butikken valgte å stenge dørene på dagtid på grunn av lite folk i handlegata, grunnet koronasituasjonen. STs medarbeider svarte på dette med en ordlyd som helt klart må kunne oppfattes som nedsettende overfor denne butikken og dens innehavere. STs medarbeider trodde hun svarte med ei privat melding til sin venn, men i stedet gikk meldinga ut som en kommentar på butikkens facebookinnlegg.

Dette unnskylder ikke innholdet i meldinga, men forklarer hva som skjedde.

ST som mediehus og jeg som redaktør beklager på det sterkeste det som har skjedd, og vi vil presisere at vi som mediehus tar sterkt avstand fra innholdet i meldinga.

Både den aktuelle medarbeideren og jeg som redaktør har beklaget overfor innehaverne av butikken, og ting ble skværet opp med dem samme dag.

Vedkommende medarbeider er svært lei seg og har gitt klart uttrykk for at hun ikke står for innholdet i meninga, noe som også er blitt kommunisert til innehaverne av den aktuelle butikken.

Årsaken til at ST velger å gå ut offentlig med denne beklagelsen, er at vi lørdag ble gjort kjent med at en screenshot, av det som var ment som ei privat melding til en venn, nå florerer på sosiale medier på Orkanger. I tillegg er vi gjort kjent med at det i løpet av søndagen vil bli skrevet et blogginnlegg om mediemakt, med henvisning til dette veldig beklagelige feilskjæret fra STs medarbeider. I den forbindelse føler vi det er på sin plass å komme med informasjon om hva som har skjedd, og ikke minst beklage hendelsen på det sterkeste.