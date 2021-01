Drømmer om Europa og skitur

Nyheter

Navn: Paal Skårild (26)

Bor: Skårill, Heim (gamle Snillfjord kommune)

Jobber med: Nytilsatt prosjektleder i Sodvin på Kyrksæterøra.





Hva går jobben ut på? ¨

— Det går i planlegging av utbygging av fiber. Jeg er så fersk i jobben at jeg ikke har full oversikt over alt ennå, men gleder meg til å komme skikkelig i gang.

Hva serverer du venner?

— Det går som regel i en liten kaffesup, i det minste. Såpass må det være, selv om det er lenge siden jeg har servert noen hjemme nå da, i denne tiden.

Hvor drar du helst på ferie?

— Da blir jeg nødt til å svare Lofoten. Det er nemlig der svigers kommer i fra.

Har du vært der mye?

— Jeg var der i høst, og i åtte måneder i fjor gjennom den forrige jobben.

Lofoten var jo godt besøkt i sommer. Var det mye folk da du var der?

— Da var det heldigvis ganske rolig, da. Jeg var der utenom sesong, men i fjor sommer var det nok en del flere der, ja!

Hvorfor bor du der du bor?

— Nå spør du godt. Grunnen er vel så enkel som at jeg har jobb i nærheten. Og så klart at familien er her, og så er det jo en aldri så liten perle. Det er fint her, ja.

Hva gjør du på fritiden?

— I et normalår er det å tilbringe tid med venner og familie. Jeg liker å holde på med ting utendørs, det være seg friluftsliv eller andre ting.

Du spilte jo i et lokalt band før; er det noe spilling for tiden?

— Nei du, det er heller rolig, og det har vært for lite av det. Vi må prøve å få til noe igjen, men folk er da opptatt med sitt, vettu.

Har du noe favorittband, da?

— Det har jeg, og det er Ozzy Osbourne. Jeg liker både tiden hans i Black Sabbath, men setter stor pris på solokarrieren.

Hvordan har livet ditt vært i koronatiden?

— Det har vært mye mindre sosialt liv, mindre utflukter, selv om jeg har pendlet en del til og fra i gammeljobben. Jeg har heldigvis sluppet unna testing og slike ting, og har vært heldig slik, men jeg savner det å kunne reise mer.

Hva er da favoritturmålet?

— Det må være roadtrip i Europa. Jeg har ikke fått gjort det ennå, men det er en stor drøm som ligger der. Spesielt sørover, og Balkan, Italia og slike steder.

Noen spesielle du ville hatt med deg?

— Hehe, her må jeg svare kjæresten min, Tanita.

Noe drømmer du har lyst å få oppfyllt?

— Ja det har jeg vet du, men jeg kan ikke avsløre alt. Men jeg kan si at en av drømmene er å bli skikkelig selvstendig, og klare seg selv i livet.

Noen ellers du vil fortelle?

— Jeg håper det blir mer snø. Jeg vil på ski! Storfjellet på andre siden av Snillfjorden er favoritturmålet mitt på ski. Der trives jeg.