Nå er det bestemt hvor travbanejorda skal flyttes

Dette betyr mye for gården vår, så jeg ble glad da jeg fikk vite at jorda kommer hit.

Nyheter

Eposten var sendt av Pro Invenia, selskapet som bistår travet med jordflyttingsprosjektet. Innholdet i eposten viser planen for jordflyttinga. En slik plan var påkrevet for at man kunne gå videre med prosjektet med regiontravbanen Arena Midt-Norge, og bare for kort tid siden var det store utfordringer knyttet til å få til en slik plan.