Den altfor lite synlige baksiden av «Coronamedaljen»

Nyheter

Coronaen begynner å gå på helsa løs for mange. Det er det ingen tvil om. Vi får konstant oppdateringer via ulike medier. Retningslinjer og forskrifter som endres over natta, åpning og stenging om en an. Det er ikke lett å forholde seg til. Har respekt for grepene som har blitt tatt, og som må tas. Men det som bekymrer meg veldig, er barn og unge sin psykiske helse oppi dette. Det har gått snart et år, vi har «kjefta» på ungdom for at de vil ta seg fest, vi har skrytt av de små som vasker hender og er flinke til å forholde seg til regler. Men nå er jeg er svært bekymret for hva konsekvensene for barn og unge vil bli. Jeg er redd vi vil se en økt tendens til vegring for sosialt samvær, barn med begynnende skolevegringsatferd, barn som trekker seg fra sosiale arenaer og aktiviteter.

For mange foreldre var det godt at det ble mindre fritidsaktiviteter en periode. Kanskje også for mange barn. Mindre stress, og en romantisering av tiden hjemme med barn, oppussing, konserter på facebook, etc etc. For små barn blir det komfortabelt å være hjemme, være mye sammen med sine nærmeste. Terskelen for å ta initiativ til å være sosial blir større. Engstelse for å være borte fra foreldre blir fort et faktum. Et behov for å ha kontroll i en ellers så uoversiktlig verden. De får med seg bruddstykker om det som skjer, og corona har blitt et vanlig begrep i deres vokabular. Så har vi ungdommen. Vi snusfornuftige voksne som mener det må gå an å la være å møtes, må gå an å la være å ta en fest. Det er bare snakk om en periode. Men denne perioden er livet til ungdommen, her og nå! Det er ikke lett å se framover. Det blir et vakuum som fylles med timer med skjerm, bekymringer og engstelse. Mange ungdommer mister skolegang, de må delta på undervisning via nett, mange bor på hybel alene, eller sammen med foreldre. De vet ikke hva framtida bringer. De har drømmer og håp om framtida, som de ser forsvinner ut i den uoversiktlige verden vi lever i. Ungdommen vil bare leve og gjøre det en ungdom skal. Ha det artig, være sosial med venner, feste, reise, studere, jobbe.

Vi må ikke glemme hvilken utdanning som er viktigst for våre små og litt større håpefulle. De skal utvikle seg til å bli sosiale vesener, med selvtillit og tro på seg selv og samfunnet de lever i. De har kanskje ikke en stemme oppi dette selv en gang. Hvem snakker deres sak? Dette haster, etter min mening. Ja, det har vært et tema at vi stenger skoler og at det går utover barn og unge. Men jeg tror ikke det er bare skolestenging som er problemet. Det er hele lokket på samfunnet og det sosiale, normale livet som på sikt vil skape utfordringer for barn og unge. Jeg er sikker på at vi vil få se et økende tall når det gjelder skolevegring og frafall i skole, fysisk aktivitet og sosialt liv, depresjon og engstelse. Vi må gjøre noe nå! Vi må ruste opp vårt psykiske helsevern i det ganske land. Ikke bare økonomisk støtte til kultur og bedrifter o.l. Jo – vi må ha det også, men vi har kanskje ikke mange til å fylle «kulturskoene», «næringslivsskoene» og skoene i offentlige tjenester om vi ikke bidrar nå. Regjeringa og Norge kan ikke glemme de som ikke har mulighet til å komme med sin stemme nå, det kan være for seint når vi plutselig oppdager at de er her.

Marit L Sandvik, Heim AP