Klart flertall for å beholde Halsanaustan barnehage

Vi er mange som har stått på for barnehagen, og vi er takknemlige for at politikerne har hørt på oss.

Nyheter

Kommunestyret i Heim vedtok torsdag å beholde Halsanaustan barnehage, en sak som har vært omtalt hyppig her i ST de siste dagene. Vedtaket ble fattet mot tre stemmer. Én representant fra Sp og to fra Ap stemte for nedlegging, i tråd med formannskapets tilråding for ei drøy uke siden.