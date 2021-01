Kommuneoverlegen om vaksineringen: - Det er en litt fortvilt situasjon

Nyheter

For en knapp uke siden fikk de fleste kommuner i Norge spørsmål om hvor stor kapasitet de hadde for en eventuell massevaksinering allerede i slutten av februar. Årsaken var at AstraZeneca-vaksinen sto på trappen for å bli godkjent og at det kunne komme så mye som 1,2 millioner vaksiner til Norge på kort tid. Dette bildet har endret seg mye den siste uken og Wikell tror at en massevaksinering så tidlig kan bli vanskelig ettersom det nå bare er snakk om 2-300 000 doser i første omgang.