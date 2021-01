Stengte grenseovergangssteder og unntaksgrupper

Nyheter

Politiet minner om innskjerping i innreiseregler til Norge fra og med torsdag 28. januar, som varslet av regjeringen på pressekonferanse dagen før.

For Trøndelag politidistrikt betyr dette at det fortsatt kun er tre godkjente og lovlige grensepasseringssteder:

• Vauldalen på FV 31 (smittetest for reisende fra kl. 08 – 12)

• Storlien på E14

• Trondheim lufthavn Værnes

Oppdaterte unntaksgrupper

På disse tre grenseovergangene er det innført teststasjon for obligatorisk Covid-19 test. De andre grenseovergangene er juridisk stengte og ulovlige å bruke.

Grensen er stengt for alle som ikke bor i Norge, med noen unntak. Regjeringen har varslet innskjerping i unntaksgrupper for grensepassering.

Bøter for ulovlig passering

- Dette vil blant annet innebære at dagpendlere som ikke er norske, ikke lenger vil få passere grensen. Se oppdatert informasjon på regjeringens hjemmesider. De nye reglene vil i utgangspunktet gjelde for to uker fremover, opplyser Trøndelag politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet vil gjennomføre kontrollaktiviteten på alle grenseovergangsstedene. Ulovlige grensepasseringer straffes med bøter.