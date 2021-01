Kjøpte hus på 970 kvadratmeter - robotstøvsugeren må lades underveis for å gjøre rent i en etasje

Nyheter

Det er atter en gang liv i det som på folkemunne blir kalt gammelheimen på Eide. Det ærverdige bygget som før har vært både flyktningmottak, gjestgiveri og utsalgssted for ullprodukter, er siden september i fjor fylt opp av en barnefamilie. Eller, å si at det er fylt opp er nok en overdrivelse. Bygget er tross alt 970 kvadratmeter stort, men Elin Sæterbø og Kim Andre Moe har allerede funnet sin plass sammen med barna, katten Luppa og robotstøvsugeren Lille My.