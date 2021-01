En uke har gått siden Peik og Tyri forsvant: - Vi gir ikke opp

Nyheter

Søndag er det en uke siden bretonhundene Peik og Tyri forsvant under en tur i Ingdalsmarka i gamle Agdenes kommune. ST skrev fredag at siste sikre spor etter hundene ble observert ved Jehanhaugen i Grytdalen naturreservat. Letemannskapene har dermed et enormt område å lete i.