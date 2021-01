Færre kunder i butikken - men omsetninga overrasker

Nyheter

- Det er færre kunder her, men samtidig høyere snitthandel. Kundene handler ikke så ofte, men de handler for en lengre periode når de først er her. Spesielt etter at påbudet om munnbind kom, ser vi at folk er sjeldnere i butikken, sier butikksjef Stein Håvard Bakke, som likevel kan konkludere med at pandemien har gitt en fin omsetningsøkning for butikken.

- Omsetninga har gått rett til værs. Fra ei omsetninga på 109 millioner kroner i 2019, økte vi til 128 millioner i 2020. Dagligvarebransjen har kommet godt utav dette. Vi har hatt åpent hele tida, og folk handler mer når de ikke kan reise til Sverige eller på andre utenlandsturer. Folk er mer hjemme, det er mindre sosialt og mindre reisning også i Norge akkurat nå. Folk må i større grad kjøpe inn til fulle husholdninger lokalt, og koser seg kanskje litt ekstra når de må være så mye hjemme, sier Bakke.

Utfordrende og hektisk

Også i år ligger det an til en fin økning i januar, sammenlignet med januar i fjor.

- Vi ser den samme økningen nå som året før, cirka 20 prosent. Jeg regner med at januar og februar bli bra. Så åpner Extra på Orkanger, og da regner jeg med vi får en liten nedgang. Vi har en del kunder fra gamle Prix Orkanger, som nok vil vende tilbake til Orkanger, sier han.

- Hvordan har dette lille året med butikkdrift under en pandemi vært?

- Det har vært utfordrende og hektisk. Akkurat nå er det utfordrende å gå med munnbind hele dagen, og alle kravene til vasking og bruk av antibac. Og vi må få kundene til å holde avstand. I starten, da pandemien kom i mars, var det mindre kunder i butikken. Det gikk tilbake til normalen utover året, men nå ser vi at folk handler sjeldnere igjen. Det skjedde da det ble påbud om munnbind, og folk påvirkes nok også av situasjonen i landet akkurat nå.

- Ikke alle liker munnbind

Coop Extra på Fannrem har et krav om maks 92 personer i butikken samtidig, noe som ikke har vært et problem.

- Vi kommer aldri dit at det blir så mange samtidig. Nå anbefales det jo at én i familien handler alene, og da kommer vi ikke opp i 92. Det hender at det kan være 92 personer innom i løpet av en time, men vi når ikke det antallet personer på én og samme tid.

- Hvordan er stemninga i butikken for tida?

- Alle går med munnbind, og ikke alle liker det. Sånn sett er stemninga litt mer laber. Kundene snakker om munnbindet, og synes det er krevende å ha det på. Vi som jobber her må gå med et i 7,5 time, og det er nok mange som kunne tenkt seg å bli ferdig med det. I Orkland er det vel i først omgang påbud til 3. februar.

- Skal ikke bære oss

Det blir en del ekstra arbeid i hverdagen for de butikkansatte, når smittevern skal stå i fokus.

- Vi skal passe på at det er antibac tilgjengelig hele tida, og vi skal ha vaskerunder i butikken tre ganger om dagen. I tillegg følger vi med at kunder holder avstand, da det hender at noen står helt oppi hverandre og snakker. Vi må være forsiktige og vaske fingrene ofte selv også. Vi har litt mer personell på grunn av den økte omsetninga, og tross alt er vi en heldig bransje. Vi har arbeid, i motsetning til bransjer hvor det er permitteringer og oppsigelser. Vi skal absolutt ikke bære oss, sier Bakke.

- Hva savner du mest med en normal hverdag?

- Personlig savner jeg å få meg en tur til Syden. Jeg blir 50 år på mai, og hadde planlagt en tur sammen med en gjeng. Den ryker nok, og jeg savner akkurat det - å kunne gjøre hva jeg vil. Jeg savner også en normal hverdag på jobb, hvor vi slipper å tenke på smitte og sykdom. Men jeg tror antibacen er kommet for å bli. Vi har fått et annet syn på hygiene, som vi nok tar med oss videre, sier han.