Stoler på at formannskapet gjør om vedtaket

Folk lurer på hva vi holder på med. Dette er en sak som har gitt Heim kommune et veldig dårlig omdømme.

Nyheter

Kommunestyret i Heim avviste torsdag å realitetsbehandle en interpellasjon fra Bjarne Sæther (Frp) for å få omgjort det negative vedtaket i formannskapet om etablering av brakkerigg, kontorrigg og kantine på Valsøya. Søker var Dalana Byggsøk AS på vegne av Bertelsen & Garpestad AS, som har hovedentreprisen på å bygge parsellen Renndalen-Leirvika på E39.