Se opp – i kveld er det store sjanser for dette

Nyheter

Det meldes om svært gode sjanser for nordlys mandag kveld. Dette skyldes en flenge i solas overflate, som tilfeldigvis kalles for koronale solhull, som akkurat nå er vendt mot jorda. Dette fører til at en liten solstorm er på tur mot oss, noe som gir veldig store sjanser for nordlys. Det er nettstedet solarham.net som melder om dette.

Nordlys oppstår når ladete partikler fra sola entrer jordas atmosfære, og et slikt koronalt hull slynger ut en ekstra stor mengde ladete partikler mot jorda.

Nordlysstorm

Har du en varslingstjeneste eller app for nordlys vil du kunne se at den i kveld varsler om en nordlysstorm med styrke på G1, noe som tilsvarer KP5. KP-tallet sier noe om hvor langt sør nordlyset vil vises, og jo høyere tall, jo større sannsynlighet er det for at vi i Trøndelag kan nyte synet. Med ett KP-tall på 5 har også resten av landet sjanse for å se nordlyset danse over himmelen.

Et godt tips til deg som vil ut å se nordlyset er å finne et sted uten kunstig belysning, og la øynene venne seg på mørket. Skal du ta bilder er det veldig viktig at du ikke titter på kameraskjermen for ofte, da den kan lyse så sterkt at du mister nattesynet.

Kle deg godt, smør deg med tålmodighet og ikke minst finn en plass med god utsikt mot nord.

