Den nye sjefsvikaren er en «rød djevel», og kommer fra «verdens minste, lille plass»

I november varslet Randi Paulsen (64) om at hun ville gå av med pensjon. Dermed måtte Skaun kommune på jakt etter Paulsens erstatter, som har jobbet 37 år i barnehagen, og i Børsa barnehage i 15 år. I januar ble det klart at Astrid Gimseng skal fylle skoene etter Paulsen.

Gimseng er i dag styrer ved barnehagen på Jåren-Råbygda og rektor og enhetsleder på Jåren-Råbygda oppvekstsenter. Det er inntil Gimseng fratrer den stillinga, at Trøan skal fungere som styrer ved Børsa barnehage.

– Med bakgrunn i tilsetting av ny enhetsleder ved barnehagen, konstitueres du som enhetsleder fram til at Astrid Gimseng tiltrer stillingen. Lønn i perioden du konstitueres er satt til kroner 710 000, skriver Skaun kommune i et brev til Trøen.

Innflytter

Trøen (34) sier til ST at hun er innflytter, men har bodd i Skaun i ni år.

– Jeg har postadresse «Skaun» og bor mellom Eggkleiva og Venn, forteller hun.

- Hvorfor flytta du til Skaun?

– Det var på grunn av hus det. Vi ville flytte ut av byen, og så fikk jeg jobb i Børsa barnehage, der jeg starta høsten 2012. Opprinnelig kommer jeg fra et lite sted i Hadeland som heter Bjoneroa; det er verdens minste lille plass. Jeg flytta til Trondheim i 2004.

Det er foreløpig ikke satt noen endelig dato for sjefsvikariatet, men ifølge tilsettingsbrevet vil Trøen fungere som styrer frem til Gimseng er klar til å overta.

– Jeg har vært assistentstyrer siden høsten 2019, så det var ikke overraskende at jeg fikk en forespørsel da behov for en kort overlapping oppstod, men jeg gleder meg til Astrid kommer.

«Rød djevel»

Trøens profilbilde på facebook, viser ikke bare én, to eller tre, men fire familiemedlemmer i Manchester United-drakt.

– Om du kaller det å være Manchester United-supporter en liten familiebedrift, så var det jeg som starta den. Det er en heltidsbedrift som har fulgt meg lenge.

Hun mener det å være «rød djevel», som manager Ole Gunnar Solskjær og kompaniet hans kalles, er forenlig med det å være barnehagestyrer.

– Ja, det er klart. Har du vært inne og snoka på facebook nå? Det å være «rød djevel» er et krav for jobben, humrer Trøen.

- Du er skikkelig fotballidiot eller?

– Ja, det må vel kunne sies. Forholdet mitt til Manchester United har vært litt av og på. Det har vært Rosenborg i ganske mange år, men så flytta jeg ut av byen, og da ble det mindre Lerkendal og mer tv.

- Blir det gull i 2021?

– Jeg tror det er litt skummelt å si. Jeg vil i hvert fall ikke jinxe det ved å si det i avisa. Topp fire er målet, for vi er et lag under oppbygging. Men jeg drømmer jo om gull.

Uklart

Gimseng sier til ST i dag at det ikke er satt noen dato for når hun tiltrer som styrer ved Børsa barnehage, og at dette - naturlig nok - henger sammen med når hun fratrer stillingen(e) på Jåren.

Grete Anita Lefstad, rådgiver for barnehage i Skaun, sier til ST at Gimseng takket ja til stillingen i romjula. Hva som skjer med barnehagen på Jåren-Råbygda, som er stillinga Gimseng forlater, er ikke klart.

– Det er ikke tatt noen avgjørelse på når Gimseng starter, eller hva som skjer på Jåren, sa Lefstad til ST tidlig i januar.

Det er i dag sju kommunale barnehager i Skaun. Børsa barnehage, som flyttet til dagens lokalitet i Børsa sentrum i 2006, har 133 barn og 45 ansatte fordelt på åtte avdelinger.