Ekstraordinært møte: Lemper på smitteverntiltakene

Nyheter

– Vi har hatt null smitte de siste fjorten dagene. Folkehelsesinsituttets risikovurderingssystem er lagt opp slik at dette med munnbind hører til på risikonivå på tre og fire. Vi er nesten på risikonivå null nå, og da har vi ikke hjemmel til å fortsette med munnbindpåbud. Kommuneoverlegen kommer til å kommunisere at munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde avstand på to meter, men det er ikke et påbud, sier konstituert kommunedirektør, Hege Røttereng.