Får mindre vaksiner enn «resten»: - Hvis dette vedvarer, forsvinner logikken

Nyheter

Skaun kommune har 8300 innbyggere, men får likevel mindre hetteglass i uken enn Heim som bare har 5900 innbyggere. Fra uke 1 til 4 har Skaun fått utdelt 20 hetteglass, mens Heim i samme periode har fått 24 hetteglass.

- Jeg vet hvorfor, men hvis dette vedvarer, så forsvinner logikken, sier kommuneoverlege i Heim, Helge Hatelvoll.

Yngre befolkning

Vaksineleveransen har tidligere blitt enkelt forklart med at kommunene får tildelt hetteglass utfra hvor mange som bor i kommunen, men Hatlevoll sier at det er litt mer komplisert enn som så.

- Man tar også hensyn til alderen på befolkningen og Skaun har en ganske ung befolkning, men mye tilflytting og er en kommune i vekst. Det gjør at vi har yngre befolkning, enn om man ser på for eksempel Heim, sier Hatlevoll.

Ser utfordringer

Selv om Hatlevoll ser logikken i fordelingen, så er han likevel ikke helt overbevist.

- De første vaksinene var regulert i antall eldre og det er jo relativt logisk i og med at snittalderen her er lavere enn normalen. Men om dette nå vedvarer, så er det jo absolutt grunnlag til å stille spørsmål. Etter hvert vil vi komme til mennesker i risikogruppen, hvor det er grunn til å anta at vi har flere enn Heim, fordi vi er en større kommune og i tillegg så har jo dette med kritisk helsepersonell også blitt tatt inn i betraktningen, sier Hatlevoll.

Og det er når det kommer til vaksineringen av helsepersonell at Hatlevoll ser for seg scenario hvor det kan bli kritisk.

- Akkurat nå er det jo ikke noe smitteutbrudd her, men vi vil ha kommet kort med vaksineringen av helsepersonell og det vil ha en betydning ved et eventuelt smitteutbrudd. Da kan det komme galt ut, sier Hatlevoll.

Hatlevoll sier at det foreløpig er litt tidlig å klage på tildelingen og vil se an hvordan dette utarter seg.

- Men om denne tildelingen vedvarer, så er jo dette absolutt en sak vi må ta opp, sier Hatlevoll.

- Noe vi bør finne ut av

ST har også vært i kontakt med Knut Andre Bjerke i beredskapsledelsen i Skaun kommune, som sier at dette er noe kommunen må prøve å finne ut av.

- Det er et godt spørsmål. Så langt har vi bare forholdt oss til de hetteglassene vi har fått tildelt og de har jo variert en god del. Dette har til nå ikke vært et tema som har opptatt oss så mye, men det er nok noe vi bør prøve å finne ut av fra kommunalt hold, sier Bjerke.