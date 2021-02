Jobber med å redde truet fiskebestand

Nyheter

Navn: Odd Lykkja

Bor: Storås

Jobber med: 50 prosent som rådgiver naturforvaltning og landbruk i Orkland kommune og 50 prosent som koordinator for Orkla vannområde

Hva gjør du akkurat nå?

- Nå har vi i enhet for landbruk og naturforvaltning møte om plan og delingssaker i Orkland kommune.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Jeg serverer gjerne noe vilt. Jeg jakter selv og serverer gjerne selvskutt vilt med selvdyrka grønnsaker.

Hvor drar du helst på ferie?

- Det er Norge som er favorittferielandet. Jeg har vært på flere turer til Børgefjell for å fiske. Det er fine turer. Fangsten bruker vi gjerne til å lage rakfisk. Jeg bodde i Røyrvik i tre år, siden jeg jobbet der, så det er alltid fint å dra tilbake dit og ta noen turer i fjellet. Børgefjell har veldig fin natur.

Hva leser du?

- Den siste boka jeg leste var Lars Myttings «Hekneveven».

Hvorfor bor du der du bor?

- Jeg er nå oppvokst her på et lite gårdsbruk på Storås, hvor vi har bygd oss hus. Jeg synes det er en fin plass å bo.

Hva gjør du på fritida?

- På høsten blir det gjerne noen jaktturer. Ellers er jeg mye ut på tur med familien – med skiturer om vinteren og fotturer om sommeren.

Har du en favorittpolitiker?

- Jeg har nesten litt lyst til å si nei, men favorittpolitikeren min kommer i hvert fall ikke fra Råbygda.

Hva opptar deg for tida?

- Jeg er nettopp tatt over gårdsbruket på hjemgården. Pelsdyrdrifta er nå lagt ned, etter at det har vært pelsdyr her siden 30-tallet. Nå jakter vi nye måter å skape aktivitet og næring her på.

Med to jobber i tillegg, har du sikkert nok å gjøre?

- Ja, det er travle tider. Det er mye som skjer, men det synes jeg bare er fint.

Hvordan holder du deg i form?

- Jeg prøver få til noen treningsturer. Jeg skulle gjerne trent mer. Det blir mange skiturer om vinteren og noen løpeturer om sommeren.

Ditt favoritt turmål?

- Jøngfjellet, siden det ligger nært til og er et veldig fint område med veldig fint turterreng – særlig om vinteren med ski på beina.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

- Jeg har en drøm om å få meg hund etter hvert. Det tror jeg hadde vært en fin tur- og jaktkamerat.

Hvis du skulle valgt en annen jobb, hva ville du jobbet med da?

- Jeg synes jeg har en kjempespennende jobb, som kombinerer kontorarbeid og faglige utfordringer. I tillegg får jeg være ute i naturen, da Orkla vannområde jobber med å restaurere vassdrag og bidrar til å skape gode naturverdier i årene som kommer.

Har dere noen spennende prosjekter på gang nå?

- Vi restaurerte en sjøørretbekk i Orkdal i fjor. Nå har vi planer om å restaurere et par andre bekker dette i 2021. Det synes jeg er kjempespennende prosjekter. Sjøørretbestanden er veldig liten, selv om den har vært fredet siden 2009. Sjøørreten møter mange utfordringer både i havet og i bekkene oppover dalen her. Vi må prøve å ta tak i det vi kan gjøre lokalt, ved å legge til rette så godt vi kan for at stammen berger.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Hvis jeg hadde reist alene, hadde jeg savnet kjerring og unger. Ellers er jeg glad i plassen jeg bor på og hadde nok savnet Storås. Jeg er hjemmekjær av meg.

Hva angrer du mest på?

- Jeg kan ikke si at jeg angrer på noen store ting her i livet.