Nyheter

Dette er tittelen Heim kommune bruker i sin søknad om etablering av en batterifabrikk. «JBI» er forkortelse for «Joint Battery Initiative», som igjen forklarer at dette er et samarbeid mellom Panasonic, Equinor og Hydro. Selskapene har henvendt seg til praktisk talt hele Norge for å finne egnet lokalitet for gigantfabrikken, som foreløpig er estimert til å sysselsette ca. 2000 personer.