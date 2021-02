Mulig å bestille transport mellom skysstasjon og sykehuset

Nyheter

Reiser du til og fra Orkdal sjukehus?

Fra 1. februar kan du bestille transport mellom Orkanger skysstasjon og Orkdal sjukehus for reiser til og fra Hitra, Frøya, Kyrksæterøra og Aure, opplyser AtB

Bestillingstransporten, som gjelder på alle ukedager, er satt opp for dem som trenger skyss til og fra Orkdal sjukehus i forbindelse med reise med linje 320 og 470.

Linje 320 går på strekningen Frøya - Hitra - Orkanger - Trondheim, mens linje 470 går på strekningen (Trondheim) - Orkanger - Kyrksæterøra - (Aure).

Bestilling for transport må ifølge AtB skje via TrønderTaxi innen klokka 18 dagen før for reise til Orkdal sjukehus, og innen kl. 12 samme dag for reise fra Orkdal sjukehus.

LES OGSÅ: Innbrudd i parkert bil utenfor sykehuset