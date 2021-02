Splitter nye tegninger: Skal foreslå nytt navn på ny skole

Nyheter

Den 15. desember sendte Skaun kommune nye arkitekttegnede illustrasjoner for nye Venn sentrum, til Riksantikvaren. ST har tidligere omtalt Riksantikvarens bekymring for at ny områdeplan og nytt oppvekstsenter skal forringe og redusere Skaun kirkes plassering. Dét bærer tilbakemeldingene fra Riksantikvaren også preg av.