Starter helikoptersøk — ingenting skal være uprøvd

Hundene Peik og Tyri kom bort fra eierne Geir Håvar og Inger-Lise Ingdal i Ingdalsmarka, og kan være hvor som helst i området rundt naturreservatet Grytdalen. Som ST tidligere har skrevet er det et enormt engasjement rundt søket etter de to fuglehundene, og Marte Sveli fra Orkanger opprettet en innsamlingsaksjon slik at eierne kunne bruke helikopter i søket.