Fem menn og ei kvinne vil ha «verdens mest spennende jobb»

PWC konkluderte med at det var dags for en organisering med kommunalsjefnivå for å styrke kommunedirektøren

Nyheter

Rett før årsskiftet lyste Skaun kommune ut flere ledige toppstillinger. Blant dem var stillingen som økonomisjef, etter at Svein-Erik Bjerkan leverte sin oppsigelse for å bli ny økonomisjef i nabokommunen Melhus fra og med 1. mars. Det er drøyt to år siden Bjerkan ble ansatt i Skaun kommune, og det var overfor ST at han omtalte det å jobbe med kommuneøkonomi som «verdens mest spennende jobb».