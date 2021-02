Meisene: Smarte vinterfugler med matvett

Nyheter

Det ble så stille i skogen. De fleste av fuglene som holder til der er dratt sin vei. Vinteren på våre breddegrader med kulde og lite mat blir for tøff for mange av fugleartene. De tar vingene fatt og flyr sørover mot bedre forhold. Noen krysser fjellkjeder, havområder og ørkenstrøk for å komme til overvintringsplassene. Det dreier seg om å overleve til det blir vår og sommer igjen på Nordkalotten. Men heldigvis er det noen som blir igjen og sørger for litt liv i skogen.

Noen av meisene hamstrer

Meisene holder seg stort sett i ro i sine territorier gjennom vinteren. De forskjellige artene har utviklet gode metoder for å løse problemet med mattilgangen. Toppmeisene, svartmeisene og gran- og løvmeisene hamstrer, som vi sier. I løpet av sommer og høst samler de flittig mat som skal hjelpe dem gjennom vinteren. Hver meis kan lagre opptil 50.000 «matpakker», gjemt på forskjellige plasser i skogen. At de greier å huske gjemmeplassene er et av naturens mange ubegripeligheter.

Gjemmeplasser i barken

Hver art har sine egne triks. Svartmeisene finner helst gjemmesteder i granbaret. Toppmeisen legger mer arbeid i å skjule maten. De dekker den til med små barkeflak som den limer fast med klebrig spytt. Løv- og granmeis finner gjemmeplasser i sprekker i barken. Felles for alle meisene når de gjemmer maten, er å snu på hodet og se nøye med det ene øyet hvor maten er gjemt, før de flyr bort. Det antas at de på denne måten innprenter i hukommelsen hvor maten er gjemt. Når de gjemmer maten prøver de å unngå å bli sett. Det finnes nemlig noen tyvaktige fugler der ute …

Stjeler andres mat

Det gjelder spesielt å unngå at kjøttmeis og blåmeis ser hvor de gjemmer maten. De hamstrer nemlig ikke selv, men stjeler mer enn gjerne andres matpakker. Forskere har observert at kjøttmeiser fant fram til solsikkefrø som de andre meisene gjemte i områder rundt foringsplasser.

Både kjøttmeis og blåmeis legger om kosten utover høsten, fra insekter og edderkopper til plantekost som frø, nøtter og bjørkeknopper. Men selv på vinteren kan meisene finne noen småkryp som holder til i trærne.

Trekker inn til bebyggelsen

Det er ikke tilfeldig at kjøttmeisen heter akkurat det. I gamle dager var den en hyppig gjest på slakteavfall. I våre dager trekker spesielt kjøttmeis og blåmeis inn til bebyggelsen, hvor det er blitt vanlig å fôre fuglene gjennom vinteren. Meisene som hamstrer holder seg mer til sine territorier i skogen og «matpakkene» sine, men kan også opptre på foringsplassene.

Det verserer historier som forteller at kjøttmeis kan drepe mindre fugler, som for eksempel fuglekonge og spise på disse, men vanlig skal det ikke være.

Slår seg sammen

Når en likevel kan høre noen spede lyder i skogen vinters tid, så kommer det gjerne fra små flokker med meiser, som streifer gjennom områder på jakt etter mat. I blandingen av meiser finnes av og til også den vesle fuglekongen. Fordelen med å slå seg sammen om å leite etter mat er åpenbar. Det er flere til å holde utkikk etter rovfugler som også jakter på mat. Samtidig er de flere om å leite, og de kan kommuniserer hvor det er mat å finne. De spede lydene er egentlig ikke det vi kaller for fuglesang, men en måte å kommunisere på.

Flere fugler overlever

Spørsmålet om det er riktig eller galt å fore fuglene diskuteres ofte. Ulemper med foringsplasser er at sykdom spres lett når mange fugler samles så tett. Foringsplassene tiltrekker seg dessuten rovfugler og katter.

Det synes likevel å være enighet i fagmiljøet om at fordelen med fugleforing er større enn ulempene. Antagelig overlever flere fugler vinteren ved at vi legger ut mat til dem. Gleden ved å drive med fugleforing skal heller ikke undervurderes. Det er med på å øke interessen for fugler og naturkunnskap.