En mann i 20-åra bosatt i Heim kommune, må møte i retten, tiltalt for råkjøring.

Det var i august i fjor han ble målt til 132 km/t i en 80-sone. Kjøringa fant sted utenfor mannens hjemkommune.

132 km/t i 80-sone er godt over grensa for førerkortbeslag. Den ligger på 116 km/t. Han er imidlertid under det som er utgangspunktet for ubetinget fengsel, som er 136 km/t. Han må imidlertid påregne å bli fradømt retten til å kjøre motorvogn for en lang periode.