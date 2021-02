Resultatløst helikoptersøk

Nyheter

ST skrev onsdag om at Geir Håvar og Inger-Lise Ingdal skulle sette i gang med helikoptersøk etter de to hundene Peik og Tyri, som har vært savnet i halvannen uke. Hundene er savnet i et område som strekker seg flerfoldige kvadratkilometer, og en innsamlingsaksjon sørget for at de onsdag kunne søke fra lufta. Et helikopter fløy over det vidstrakte området.