Råkjørte på E39: Klekkelig bot og lang tid uten lappen

En mann i 20-åra bosatt i Heim kommune, er dømt til en betinget fengselsstraff på 36 dager for å ha kjørt for fort i en en 80-sone i mai i fjor. Hastigheten ble målt til 132 km/t på E39 - uten at det er spesifisert noe nærmere hvor i tiltalen/dommen. Kjøringa fant sted en drøy halvtime over midnatt den aktuelle dagen.