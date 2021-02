Arbeidet med millionanlegget starter trolig innen to uker: - Vi har fått et tydelig signal om å redusere kostnadene noe

Nyheter

Nylig ble det kjent at Midt-Norge travforbund vil ha behov for å låne rundt 70 millioner kroner for å få bygd nytt regiontravbaneanlegg på Fannrem. Siden har det vært avholdt møte med lederne i travlagene i Midt-Norge, og leder i både forbundsstyret og Leangentravets eiendom, Asbjørn Opdal, opplyser til ST at alt tyder på at byggeprosjektet fortsetter som planlagt.