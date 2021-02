Blir sjef for fem millioner laks på Island - kan ikke et ord islandsk

Nyheter

Johnny Indergård er vokst opp på fjellet, midt mellom Våvatnet og Krokstadøra. Sjøutsikten har vært fraværende under hele oppveksten, men Johnny har gjort som så mange andre i samme generasjon og valgt havbruksnæringen som karrierevei. Nå er han headhuntet til toppstillingen som settefisksjef på et anlegg som ligger rundt 1400 kilometer ut i Atlanterhavet, nemlig på Island.

— Det startet så enkelt som at jeg fikk en telefonsamtale, jeg tror det var på oktober, der jeg fikk spørsmål om jeg ville diskutere muligheten for at jeg kunne bli sjef i et settefiskselskap på Island, og det takket jeg ja til. Altså å diskutere det, ja. Det jeg da fikk høre var veldig interessant, så da tenkte jeg som så at dette fikk jeg prøve. Det er tross alt noe slikt jeg vil jobbe med, sier Johnny Indergård.

Han fikler med kaffekoppen mellom hendene i stua på Krokstadøra. Utenfor er det strålende sol, og utsikten ut over Snillfjorden er upåklagelig. Neste uke forlater han alt dette til fordel for en leilighet fem og en halv time utenfor hovedstaden Reykjavik. Eller, han tror det er en leilighet. Han har nemlig ikke sett ett eneste bilde fra sitt nye hjem.

Mor viste vei

— Jeg vet nesten ikke hva som møter meg. Jeg tror det er et par soverom, antagelig, men jeg aner rett og slett ikke. Det eneste jeg vet er at det står en bil og venter på meg når jeg lander på flyplassen, ler den sindige unggutten.

Johnny har til nå vært ansatt i Mowi, tidligere Marine Harvest, og startet sin karriere innenfor faget allerede i niende klasse. Det var nemlig ikke gitt at skulle bli den veien, men mor Britt Eva hadde et ord med i laget da niendeklassingen skulle velge seg plass til arbeidsuka.

— Jeg visste ikke hvor jeg skulle søke i arbeidsuka, men mamma sa at jeg skulle prøve ved settefiskanlegget i Slørdal, og slik ble det.

Ja, slik ble det, og anlegget i Slørdal ble arbeidsplassen til Johnny resten av ungdomsskolen. Både OD-dager og utplasseringsdager ble tilbragt der, og ferden gikk etter hvert til Frøya. Der gikk han på naturbrukslinja, og akvakultur i to år, før han ble lærling. Da gikk turen tilbake til Slørdal.

— Før jeg startet opp som lærling fikk jeg et stipend fra daværende Marine Harvest, og det sikret meg lærlingeplass og noen kroner til utdanningen. Stipendet deles ut til folk som selskapet vil satse på, så det var greit å få det, sier han beskjedent.

Får stort ansvar

Han er dypt engasjert i hele prosessen, fra smolt til ferdig laks. Et settefiskanlegg, også kalt smoltanlegg, produserer små laks, eller smolt om du vil. Disse vokser i gedigne vannkar på land, før de settes ut i merdene i sjøen når de blir store nok. Det er et slikt anlegg Johnny får ansvaret for på Island.

— Jeg ble i 2016 assisterende driftssjef ved lokasjonen ved Moldtun. Også der fikk jeg et enkelt spørsmål; vil du prøve dette? Og det svarte jeg selvsagt ja på. Jeg har jo mål og ambisjoner i livet, jeg også, smile han.

Settefiskanlegget i Moldtun har rundt åtte ansatte, og som assisterende driftssjef hadde Johnny et stort ansvar, både i den daglige produksjonen, men også i planleggingen. Anlegget på Island, er omtrent av samme størrelse, og der får Johnny det fulle og hele ansvaret.

— Det er egentlig to anlegg jeg får ansvar for. Det ene er der jeg har kontorplassen, mens det andre, som ligger nærmere Reykjavik, skal følges opp. Der har de kun halv kapasitet nå, så årsproduksjonen der ligger på rundt 2,5 millioner laks.

Til sammen på de to anleggene blir det rundt regnet fem millioner smolt som alle får Johnny som «sjef». Han forlater nå Mowi, og går til et selskap der majoriteten eies av Salmar. Islandic Salmon blir hans nye arbeidsgiver, og snillfjordingen gleder seg til den nye hverdagen, selv om han ikke kan et ord islandsk, foreløpig.

— Jeg kan til nød forstå språket om de snakker sakte, men jeg har ikke nubbsjans om de drar på, nei. Det blir heldigvis for det meste snakket engelsk, og både sjefen over meg, samt produksjonssjefen på sjøavdelingen er norske, så det blir nok litt norsk med dem, i det minste, smiler han mens han putter en sjokoladebit i munnen.

Elsker campingferie

Han er allerede i gang med å rydde ut av hjemmet. Linn Kristin, Johnnys søster, skal disponere huset mens broren er på Island, og Johnnys kjøleskap ble sett på som for lite.

— Ja, det måtte visstnok byttes ut. Her er det nye, ler Johnny mens han viser oss en innpakket gigant, til forskjell fra det gamle som nok kan betegnes som et «ungkarskjøleskap».

Johnny har, med unntak av to år på Frøya, alltid bodd nært barndomshjemmet Myrstad. Til og med da han bodde på hybel var det greit å komme seg hjem til mor Britt Eva, far Geir og kjøttkakene der. Det blir kanskje den største forandringen, forteller han.

— Jeg er jo vokst opp med familien der, og jeg husker godt da jeg broren min Håkon fikk oss crossykkel og firhjuling i tiårsalderen. Da var det herjing. Jeg er også vokst opp med fisking, og har drevet mye med jakt. Det er kanskje ikke så gode jaktforhold på Island, undrer han.

Nå handler alt om på komme seg på Island, og siste beskjed er at reisen går onsdag. Men det er mange ting som spiller inn. Må han innom Danmark på turen kan det bli forviklinger, for det kreves negativ koronatest opp og ned i mente. Det er ikke noe problem for den sindige gutten, men han ser gjerne at han kommer seg hjem på campingferie.

— En ting er nå å ikke vite om jeg kommer meg ut av landet, men det er nesten verre å ikke vite når jeg kan komme tilbake til Norge igjen. Jeg må nok belage meg på at det blir noen måneder der før jeg kan komme hjem igjen, men håper det blir til sommerferien, i det minste. Jeg vil jo på camping!

Camping?

— Ja, det er jo campingferie som er «ferie». Det er lite som slår å reise rundt, sove i små hytter og grille litt. Kanskje tar jeg turen nordover i år, siden alle andre var der i fjor, ler han, som altså ikke aner hva som venter han på Island.

— Det står en firehjulstrekker på flyplassen. Det får være bra nok, avslutter den nyslåtte settefisksjefen.