For snart to uker siden skrev ST om bortkomne legemidler i Rindal kommune. Konstituert kommunedirektør, Sivert Dombu, fortalte den gang til ST om at de ikke visste hva som hadde skjedd, om «forsvinningsnummeret» skyldtes en feil eller en ulovlighet, men sa at hendelsen ville bli anmeldt til politiet etter råd fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).