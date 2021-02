Biblioteksaken: - Trenger vi flere nybygg i sentrum?

Vi som lokal eiendomsaktør vil gjerne være med å legge til rette for kunne tilby den beste løsningen for kommunen.

Arild Bjerkli, daglig leder i Søa Eiendom AS, har med stor interesse fulgt debatten om bygging av nytt bibliotek på Kyrksæterøra. Sist tirsdag fikk formannskapet en sak på bordet, der Rådmannen gikk inn for å bygge bibliotek som tilbygg til Kulør'n for 27,5 millioner kroner.