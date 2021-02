God psykisk helse er et samfunnsansvar

Nyheter

Tusen takk til Marit Sandvik i Heim AP som i sin kronikk 28.01.21 retter søkelyset på de psykisk helsemessige konsekvensene av koronatiltakene. En undersøkelse gjennomført av FHI viser at flere sliter med ensomhet og psykiske plager under pandemien, særlig unge og aleneboende. Èn av fire er ikke fornøyde med livet. Det gjelder særlig i Oslo og Bergen hvor smitteverntiltakene har vært mer omfattende enn ellers i landet. Fornøydhet i livet til befolkningen generelt har sunket fra 7.5 til 6.8 (på en skala fra 0-10) (FHI, 17.12.20).

Helsefremmende samfunn og forebygging

Sandvik trekker fram opprustning av landets psykiske helsevern som en potensiell løsning, og vi er enige i at vi trenger et psykisk helsevern som er rustet for å tilby god behandling for alle som trenger det. Vi ønsker imidlertid å bruke anledningen til å minne om hva som fremmer god psykisk helse. Både fordi vi lever under en pandemi som har endret våre sosiale liv, og fordi vi er helsepersonell med ansvar innenfor fagformidling og forebygging, så vel som behandling. På samme måte som smitteverntiltak skal forhindre overbelastning på somatiske (fysiske) helsetjenester, bidrar nemlig et psykisk helsefremmende samfunn til å forhindre overbelastning på psykiske helsetjenester.

Den biopsykososiale forståelsesmodellen

Den amerikanske psykiateren George Libman Engel lanserte i 1977 en forståelsesmodell kalt den biopsykososiale modellen (Engel, 1977). Denne utvidet forståelsen for hvordan psykiske lidelser oppstår, og har i etterkant banet vei for ytterligere kunnskap om hvordan biologi, psykologi og sosiale forhold inngår i et komplekst og gjensidig samspill over tid. Ett eksempel gitt denne forståelsen er altså at våre omgivelser, de relasjoner som vi inngår i, og de erfaringer som vi gjør oss påvirker og skaper biologiske og psykologiske prosesser. Og omvendt.

Syv psykiske helserettigheter

Arne Holthe, professor i helsepsykologi, har postulert det han kaller de syv psykiske helserettighetene:

Alle har en rett til en følelse av:

Identitet og selvrespekt: Følelsen av at du er noen og at du er noe verdt.

Mening i livet: Følelsen av at du er del av noe som er større enn deg selv, at det er noen som trenger deg. Det kan være familien, venner, barnehagen, skolen, nabolaget, jobben, eller en organisasjon. Du kan også hente denne følelsen fra religion eller filosofi.



Mestring: Følelsen av at du duger til noe, at det er et eller annet du får til. Det er nesten det samme hva det er, bare det er noe.



Tilhørighet: Følelsen av at du hører til noen, at du hører hjemme et sted.



Trygghet: Følelsen av at du kan tenke, føle og utfolde deg uten å være redd. Kanskje ikke alltid, men som oftest.



Deltakelse og involvering: Følelsen av at det faktisk spiller en rolle for noen andre hva du gjør eller ikke gjør.



Fellesskap: Følelsen av at du har noen som du kan dele tanker, følelser og erfaringer med, noen som kjenner deg, som bryr seg om deg og som du vet at vil passe på en når det trengs. Du er ikke alene.



Skap tilrettelagte lokalmiljø!

Helse er altså ikke et begrep forbeholdt kun helsepersonell. God psykisk helse skapes der vi lever livene våre; i familien, på arbeidsplassen, i barnehagen og skolen, i nabolaget, på sykehjemmet, i idrettslag, i kulturlivet og i de frivillige organisasjonene. Smitteverntiltak har vært, og er fortsatt høyst nødvendig. Samtidig ser vi at smittevern har rammet de arena hvor psykisk helse fremmes, og nå ser vi også starten på konsekvensene dette har for folks psykiske helse. Vi vil presisere at det er viktig å tilby god hjelp for mennesker med psykiske helseplager, men det er vel så viktig å skape bærekraftige løsninger. Vi må investere i helsefremmende lokalmiljø som reduserer sosial ulikhet og løfter fram verdier som inkludering og toleranse. Et samfunn som stimulerer arbeidsliv og tilrettelegger for familieliv. Hvor det legges til rette for sosiale møteplasser, idrett- og kulturarrangement. Et samfunn med fritidstilbud for folk i alle aldre og kvalitet i skoler og barnehager. I tillegg trenger vi koordinerte hjelpetjenester som jobber med forebygging og fagstøtte. Å fremme god psykisk helse er et samfunnsansvar!

Videre ber vi inderlig om at denne kunnskapen beregnes inn i kost/nytte- og føre var-vurderinger når smitteverntiltak drøftes og vedtas. Vi har blitt veldig gode på å forebygge fysisk sykdom. Og bra er det! Sats tilsvarende på forebyggingstiltak innenfor psykisk helse, vi lover at de er uten negative bieffekter.

Trine Sæther Sødahl, psykologspesialist

Ane Aarvaag, psykologspesialist