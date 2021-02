Nyheter

Fuglehundene Peik og Tyri kom bort fra eier Geir Håvar Ingdal og Inger-Lise Ingdal i Ingdalsmarka søndag for over to uker siden. Det har vært et voldsomt engasjement for å finne de to hundene, og det ble opprettet en innsamlingsaksjon som samlet inn over 50 000 kroner, slik at helikopter kunne settes inn i søket.