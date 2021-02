Vant gjev tittel etter et utfordrende år: - Det var kjempegøy

Nyheter

Byggevarekjeden Bygger’n arrangerer årlig en messe for sine ansatte. Årets messe ble digitalt overført, og showet gikk av stabelen i Trondheim, med overføring til de forskjellige butikkene. Mange hadde benket seg for å følge blant annet Erik Thorstvedt, Linda Hofstad Helleland, Rune Nilson, Rasmus Rohde, Lisa Tønne og Cecilie Steinmann Ness på skjermen i løpet av de to dagene messa varte.