Ruskjører dømt: Gammel sak ga redusert straff

Nyheter

En mann i 20-åra bosatt i Skaun kommune, er idømt ei betinget fengselsstraff på 25 dager for ruskjøring, besittelse av narkotika og besittelse av en kniv av typen Bear Claw. Samtlige forhold ble avdekt da han ble stoppet for ruskjøring i midten av juni 2019.

I retten har mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

I straffutmålinga har retten lagt vekt på sakens liggetid. «Den er blitt meget gammel uten at NN kan lastes for det», står det i den nylige dommen fra Sør-Trøndelag tingrett. Ruskjøringa kvalifiserer til en dom på ubetinget fengsel, men i og med at saken altså er blitt over halvannet år gammel, fikk han en betinget dom.

Han er også dømt til å betale ei bot på 10 000 kroner, han er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to år, og han må tåle at kniven er inndratt. Mannen vedtok dommen på stedet.