Skaper trafikkfarlige situasjoner: — Det skal ikke ligge slik

Nyheter

I området Hoston og Vormstad er det utført skogrydding langs veiene. I utgangspunktet er dette tenkt som et trafikksikkerhetstiltak, men ST har fått flere tips om at det har blitt liggende igjen kvist etter denne ryddingen. Dette fører i sin tur til at dyr trekker ned mot veien for å spise av «koldtbordet», noe som daglig har skapt trafikkfarlige situasjoner.