Må gjennomføre nytt valg etter lovlighetskontroll: – Man kommer ikke unna kravet om kjønnsbalanse

Fem lokalpolitikere ba om lovlighetskontroll etter at Astrid Gimseng (Sp) ble innvilget permisjon fra sine politiske verv. «Problemet» er uvanlig; at det er for få mannlige politikere.