Lar utlendingene avspasere i Norge

Grønørabedriften Technip FMC Orkanger Spoolbase, som produserer olje- og gassrør til oljefelter over hele verden, har fortsatt fulle ordrebøker. For øyeblikket er spolebasen på Orkanger engasjert med en kontrakt for BP, om produksjon av 30 kilometer rør som skal til Angola. Denne kontrakten vil være ferdigstilt i løpet av tre uker, og utskiping av disse rørene er forventet å skje i mai.