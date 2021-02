100 ansatte får norskkurs: - Vi trenger et felles arbeidsspråk

Nyheter

- Vi er opptatt av at våre ansatte skal få hjelp til å lære seg språket vårt. Det er flere som trenger et løft. Jeg synes det er veldig bra at vi kan bidra til enda bedre integrering av mennesker som delvis har vært i Norge lenge, og som er dyktige og dedikerte arbeidsfolk, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling AS.