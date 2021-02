Fikk en løsning på mysteriet: - Hadde aldri trodd jeg skulle oppleve det

Nyheter

På tampen av januar kom de to fuglehundene Peik og Tyri bort i Ingdalsmarka. Det som skulle være en helt vanlig treningstur i nærheten av hytta til eierne Geir Håvar og Inger-Lise Ingdal, fikk i stedet et tragisk utfall. Det var et tungt føre denne dagen, og de slet med å feste sporings-utstyret på Peik. Hundene brydde seg ikke om verken det eller føret, og dro av sted. Plutselig var de borte for eierne, og siden har det vært lagt ned en enorm innsats for å finne de to hundene av typen breton.