Sjalusidrama ved kjøpesenter

Nyheter

Mannen fra Rennebu sto tiltalt for å ha tatt kvelertak på en kvinne, men hevdet i retten at han bare dyttet henne unna bilen sin ved City Syd kjøpesenter denne septembernatta i fjor. Et vitne sto fram og støttet tiltaltes forklaring, men retten beskriver dette vitnet som svært lite troverdig.