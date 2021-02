Trodde det skulle være stille, men tok grundig feil: - Vi har holdt på med dette en stund, men ikke vært borti lignende

Nyheter

Tirsdag klokken 12:30 stilte UP-patruljen seg opp i en 60-sone på fylkesvei 710 ved Ingdalen i Orkland kommune. De neste fem timene ble ekstremt hektiske for de to erfarne UP-betjentene. Hele 50 forenklede forelegg for hastighet og to førerkortbeslag ble resultatet.