Billigere ferger betyr mye: — Har vært et stort innhugg i lønna

Fergekameratene, blir de kalt. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har etter en lengre tids forhandling kommet frem til et forslag som fikk flertall i Stortinget denne uken. Forslaget går ut på å redusere fergetakstene for inneværende år, samt at regjeringen bes om å komme med en forpliktende plan for halvering av fergepriser både på riksnettet og fylkesveinettet.